Mercato chiuso verdetti aperti | rivoluzione salvezza in A l’Arezzo fa la voce grossa in C

Questa mattina si sono ufficialmente chiuse le trattative di calciomercato e ora le squadre toscane devono dimostrare sul campo tutto quello che hanno preparato. L’Arezzo ha fatto sentire la sua presenza, mentre in Serie A il campionato resta aperto a ogni possibile risultato. La sfida per la salvezza si fa più intensa e ogni partita diventa decisiva. Ora è il momento di scendere in campo e vedere chi avrà la meglio.

Le porte del calciomercato si sono chiuse. Adesso la parola passa al campo, giudice supremo di una stagione che per le squadre toscane si sta rivelando un ottovolante di emozioni, tra chi insegue un sogno e chi scappa da un incubo. La situazione nel massimo campionato è drammatica. Fiorentina e Pisa, rispettivamente terzultima e penultima, hanno operato una vera e propria rivoluzione per scongiurare la retrocessione. A Firenze la dirigenza ha scelto di cambiare volto alla squadra. Via i "vecchi" come Dzeko e Pablo Marì, dentro energia fresca e cavalli di ritorno. Il colpo più romantico e utile è quello di Daniele Rugani, che torna in Toscana per blindare la difesa.

Approfondimenti su Mercato Chiuso

