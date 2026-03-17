Pio Esposito l’agente infiamma il tifo nerazzurro | Qui per altri 10 anni | è innamorato

Pio Esposito, giovane attaccante, ha dichiarato di essere innamorato dell’Inter e di voler restare in nerazzurro per altri dieci anni. L’agente del giocatore ha infatti confermato l’intenzione di proseguire il rapporto con il club, sottolineando l’impegno di Esposito verso la squadra. La sua presenza nel reparto offensivo dell’Inter sembra destinata a durare a lungo.

Pio Esposito. Il futuro dell’attacco dell’ Inter sembra avere un nome e un cognome ben precisi: Francesco Pio Esposito. Nonostante le sirene del mercato internazionale abbiano iniziato a suonare con insistenza, l’entourage del giovane talento ha voluto fare chiarezza sulla sua posizione. Mario Giuffredi, agente del calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per blindare idealmente il proprio assistito, allontanando le voci che lo vorrebbero lontano da Milano già nella prossima finestra di trasferimenti. Le indiscrezioni delle ultime settimane avevano accostato con forza Esposito all’ Arsenal e soprattutto al Newcastle, club sempre molto attento ai profili emergenti del calcio europeo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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