Piero Marrazzo in tv con un programma in prima serata il ritorno su Rai3 dopo più di dieci anni

Piero Marrazzo torna in televisione con il programma “Verità nascoste” su Rai 3, dopo più di dieci anni di assenza. Il giornalista, che non aveva uno spazio in palinsesto dal 2014, sarà protagonista di questa nuova trasmissione in prima serata. La sua presenza rappresenta un ritorno significativo nel panorama televisivo italiano.

Piero Marrazzo torna in tv con un programma su Rai 3, dal titolo Verità nascoste. Il giornalista non aveva un suo spazio in palinsesto dal 2014. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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