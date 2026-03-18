Pier Silvio Berlusconi ha parlato per la prima volta dopo mesi riguardo al caso Signorini. In un’intervista ha ammesso di non aver avuto contatti con il conduttore prima che emergessero le recenti vicende. La dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione mediatica sulla situazione e ha suscitato interesse tra il pubblico. Berlusconi ha scelto di condividere questa informazione senza aggiungere altri commenti.

Dopo mesi Pier Silvio Berlusconi parla del caso Signorini e rivela che non lo sente da prima che succedesse tutto ciò. Sul Grande Fratello assicura che sono state effettuate tutte le dovute verifiche A dicembre le rivelazioni diFabrizio Corona su Alfonso Signorinihanno lasciato esterrefatti. L’ex re dei paparazzi ha lanciato un’accusa pesante secondo cui il giornalista avrebbe fatto provini particolari, seducendo e abusando i giovani volenterosi di entrare al Grande Fratello, di cui lui, negli ultimi anni, era conduttore. Poco dopo il giornalista ha deciso di autosospendersi da Mediaset e, qualche settimana fa, ha lasciato anche Chi.MaPier Silvio Berlusconisorprende rivelando che non sente il conduttore da molto, da ancor prima che succedesse tutto ciò. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio su Signorini e Corona

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