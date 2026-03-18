Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che l’azienda si è vista costretta a reagire di fronte a menzogne, insulti e commenti offensivi provenienti da una persona coinvolta in un caso legale. La risposta è arrivata dopo le polemiche e le accuse pubbliche legate alla vicenda, che hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico. Berlusconi ha spiegato che la reazione è stata necessaria per tutelare l’immagine aziendale.

“Di fronte a menzogne, insulti e odio gratuito è ovvio che l’azienda ad un certo punto si è dovuta difendere. Ma non ho voglia di perdere tempo”. Lo ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, group Chairman e Ceo di Mfe MediaForEurope, intervenendo durante un incontro con la stampa negli studi di Cologno Monzese. Il riferimento è apparso chiaro alla querelle legale che ha coinvolto Fabrizio Corona, esplosa nelle ultime settimane anche in relazione al caso Signorini. Berlusconi ha ribadito come l’azienda abbia scelto di reagire esclusivamente per difendere la propria credibilità e i propri professionisti, evitando però di alimentare ulteriormente lo scontro mediatico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Signorini, Pier Silvio Berlusconi: “Corona? Di fronte a menzogne, insulti e odio ci siamo difesi”

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