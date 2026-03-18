Pier Silvio Berlusconi ha incontrato i giornalisti mercoledì 18 marzo per fare il punto sulla situazione di Mediaset. Durante la conferenza ha dichiarato di non aver sentito Signorini da tempo e ha parlato delle verifiche svolte sul Grande Fratello. Sono stati affrontati anche temi legati a Fabrizio Corona e alle prossime mosse del reality.

Novità su Alfonso Signorini a Mediaset, Fabrizio Corona e il futuro del Grande Fratello. A fare il punto della situazione Pier Silvio Berlusconi, che ha incontrato nuovamente la stampa mercoledì 18 marzo. Non evitando le domande più scomode, quelle relative alle rivelazioni dell’ex re dei paparazzi che hanno scatenato un vero e proprio terremoto. Rivelazioni che però non hanno intimorito l’amministratore delegato dell’azienda di Cologno Monzese, che ha scelto di agire per vie legali, difendendo il suo lavoro e soprattutto la sua famiglia. Pier Silvio Berlusconi non ha più sentito Alfonso Signorini. “ Alfonso Signorini? Ultimamente non l’ho sentito ma, a dirla tutta, non l’ho sentito da molto prima che partissero le questioni che oggi riguardano anche la magistratura”, ha fatto sapere Pier Silvio Berlusconi ai giornalisti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pier Silvio Berlusconi: “Non sento Signorini da tempo”. E svela cosa è emerso dalle verifiche sul Grande Fratello

Articoli correlati

Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi, lo sfogo su Fabrizio Corona. Il gelo con Signorini e cosa è emerso dalle verifiche di Mediaset sul Grande Fratello

Pier Silvio Berlusconi: “Corona? Non abbiamo perso tempo e non vogliamo perderlo oggi. Ci siamo difesi da menzogne e insulti. Signorini non lo sento da un po”. E sul referendum nessuna sorpresa: “Voto sì”Una conferenza con domande e temi prevedibili, quella che Pier Silvio Berlusconi ha tenuto il 18 marzo a Cologno Monzese.

Contenuti utili per approfondire Pier Silvio Berlusconi

Temi più discussi: Checco Zalone, l’incontro con Pier Silvio Berlusconi riaccende la pista Mediaset: cosa può succedere ora; Pier Silvio Berlusconi blinda il futuro di Checco Zalone: l'incontro, l'omaggio di Letta e il regalo speciale; Mfe entra in Impresa in Portogallo: via libera della Cmvm, niente opa per il gruppo di Pier Silvio Berlusconi; Fiorello show a La Pennicanza, Annalisa svela il segreto del suo look: La frangetta? Ecco a cosa serve.

Pier Silvio Berlusconi a tutto campo: ecco cosa ha detto su Signorini, Corona, Panariello, Fiorello e CattelanIl presidente di Mediaset, nel corso di un incontro con i giornalisti, ha affrontato i temi più caldi del momento, dall’economia ai palinsesti tv. E sul referendum? Voto convintamente sì ... msn.com

Pier Silvio Berlusconi parla chiaro: il caso Signorini e la dura replica a Fabrizio CoronaPier Silvio Berlusconi chiarisce tutto: le parole sul caso Alfonso Signorini e la dura risposta contro Fabrizio Corona. donnaglamour.it

Il caso Corona, il voto al referendum, il futuro di Striscia la notizia e il perché insista sul Grande Fratello: parla Pier Silvio Berlusconi. E ne ha per tutti - facebook.com facebook

Pier Silvio Berlusconi, 'con Striscia la Notizia siamo in pausa'. "Apprezzo il coraggio di Ricci che ha rinnovato un prodotto in onda per 37 anni" #ANSA x.com