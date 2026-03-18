Pier Silvio Berlusconi lo sfogo su Fabrizio Corona Il gelo con Signorini e cosa è emerso dalle verifiche di Mediaset sul Grande Fratello

Pier Silvio Berlusconi ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti di Fabrizio Corona, criticandolo per le sue affermazioni, insulti e atteggiamenti considerati ingiustificati. Durante un evento, ha dichiarato di non voler dedicare tempo a Corona e ha commentato il rapporto tra lui e Signorini, sottolineando le tensioni emerse dalle verifiche condotte da Mediaset sul Grande Fratello.

Di tempo da perdere Pier Silvio Berlusconi dice di non averne per niente. Tantomeno per Fabrizio Corona e davanti alle sue «menzogne, insulti e odio gratuito». All’incontro con la stampa a Cologno Monzese, il presidente di Mediaset e ceo di Mfe risponde anche a chi gli chiede dello scontro con l’ex re dei paparazzi per il caso Signorini. Scontro finito ormai in tribunale, dove il gruppo chiede ora a Corona un risarcimento da circa 160 milioni di euro: «L’azienda a un certo punto si è dovuta difendere» ha spiegato Berlusconi La battuta su Fiorello. Sulla vicenda Berlusconi jr non ha risparmiato neanche una risposta a Fiorello che proprio su quel caso ha scherzato in più occasioni. 🔗 Leggi su Open.online

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