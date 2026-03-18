Il 18 marzo a Cologno Monzese Pier Silvio Berlusconi ha partecipato a una conferenza stampa durante la quale ha affrontato diversi temi. Ha dichiarato di aver evitato di perdere tempo con Corona, difendendosi da accuse e insulti, e ha affermato di non sentirsi da tempo con Signorini. Sul referendum, ha confermato il suo voto favorevole senza aggiungere ulteriori commenti.

Una conferenza con domande e temi prevedibili, quella che Pier Silvio Berlusconi ha tenuto il 18 marzo a Cologno Monzese. Nelle scorse settimane, com’è noto, ha tenuto banco il duro scontro legale con Fabrizio Corona che con “Falsissimo” ha scoperchiato il presunto “sistema Signorini”, ovvero il presunto reclutamento di giovani ragazzi etero per il “Grande Fratello”, dietro offerte sessuali. Ancora, il fresco debutto non proprio scoppiettante del “ Grande Fratello Vip” che ieri ha totalizzato il 18.4% di share. Infine, siamo alla vigilia dell’importante Referendum sulla Giustizia, i cittadini sono chiamati a votare domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi: “Corona? Non abbiamo perso tempo e non vogliamo perderlo oggi. Ci siamo difesi da menzogne e insulti. Signorini non lo sento da un po”. E sul referendum nessuna sorpresa: “Voto sì”

Articoli correlati

Caso Signorini, Pier Silvio Berlusconi: “Corona? Di fronte a menzogne, insulti e odio ci siamo difesi”“Di fronte a menzogne, insulti e odio gratuito è ovvio che l’azienda ad un certo punto si è dovuta difendere.

Pier Silvio Berlusconi sugli attacchi di Fabrizio Corona: “Di fronte a menzogne, insulti e odio, ci siamo difesi”Pier Silvio Berlusconi risponde per la prima volta sulla condotta di Fabrizio Corona degli ultimi mesi, durante i quali ha scatenato il caso...

VANNACCI ACCUSA PIERSILVIO BERLUSCONI: HAI COPERTO SIGNORINI 500 RAGAZZI SFRUTTATI - CUSTODISCE I..

Una selezione di notizie su Pier Silvio Berlusconi

Temi più discussi: Fiorello show a La Pennicanza, Annalisa svela il segreto del suo look: La frangetta? Ecco a cosa serve; I mezzi d’informazione nella bufera - Silvia Sciorilli Borrelli; Selvaggia Lucarelli passa a Mediaset: Sanremo? Un palco politico; Grande Fratello Vip 2026, la guida completa: concorrenti, conduttrice, opinioniste, retroscena.

Pier Silvio Berlusconi parla chiaro: il caso Signorini e la dura replica a Fabrizio CoronaPier Silvio Berlusconi chiarisce tutto: le parole sul caso Alfonso Signorini e la dura risposta contro Fabrizio Corona. donnaglamour.it

Pier Silvio Berlusconi sugli attacchi di Fabrizio Corona: Di fronte a menzogne, insulti e odio, ci siamo difesiPier Silvio Berlusconi risponde per la prima volta sulla condotta di Fabrizio Corona degli ultimi mesi, durante i quali ha scatenato il caso Signorini ... fanpage.it

#PierSilvioBerlusconi parla per la prima volta delle accuse mosse da #FabrizioCorona. Nella giornata odierna Pier Silvio Berlusconi ha tenuto un incontro con la stampa durante il quale ha anche commentato, per la prima volta, le ultime vicende legate a Fabri - facebook.com facebook

Checco Zalone, l’incontro con Pier Silvio Berlusconi riaccende la pista Mediaset: cosa può succedere ora x.com