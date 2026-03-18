Pier Silvio Berlusconi sugli attacchi di Fabrizio Corona | Di fronte a menzogne insulti e odio ci siamo difesi

Pier Silvio Berlusconi ha commentato per la prima volta gli attacchi di Fabrizio Corona negli ultimi mesi, durante i quali ha alimentato il caso Signorini. In una dichiarazione, ha affermato che di fronte a menzogne, insulti e odio, la risposta è stata quella di difendersi. Le sue parole rappresentano una presa di posizione diretta sulla situazione senza ulteriori approfondimenti.

Pier Silvio Berlusconi risponde per la prima volta sulla condotta di Fabrizio Corona degli ultimi mesi, durante i quali ha scatenato il caso Signorini: "Di fronte a menzogne, insulti e odio, ci siamo difesi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Corona attacca Mediaset: “Tutela Signorini, vi dimostrerò che Pier Silvio e Marina Berlusconi fanno schifo”Corona reagisce con durezza al comunicato di autosospensione di Signorini: "Vogliono farvi credere che mi sia inventato tutto. Fabrizio Corona replica al comunicato Mediaset accusando Silvio Berlusconi e i figli: "Scritte menzogne"Il comunicato di Mediaset contro il “metodo” di Fabrizio Corona non ferma l’ex re dei paparazzi che su Instagram ha pubblicato la sua risposta ai... Famiglia Berlusconi rompe il silenzio dopo lo scandalo di Fabrizio Corona: “Alfonso Signorini é un.” Contenuti e approfondimenti su Pier Silvio Berlusconi Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone festeggiano il successo di Buen Camino; Checco Zalone e Pier Silvio Berlusconi si danno il cinque a Cologno; Incontro a Cologno Monzese tra Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone; Pier Silvio Berlusconi incontra Checco Zalone: festa per il successo di Buen Camino. Pier Silvio Berlusconi, MFE: «Utile più che raddoppiato nel 2025. A marzo ripresa per la pubblicità»Il Ceo e Chairman della capogruppo di Mediaset incontra la stampa di Milano: «La guerra impatta sul mercato media e advertising, primi tre mesi dell'anno faticosi» ... engage.it Pier Silvio Berlusconi, per Mfe nel 2025 utile più che raddoppiatoNel 2024 era stato di 138 milioni. 'Se me l'avessero detto non ci avrei creduto' ... msn.com Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone si sono incontrati nella sede Mediaset a Cologno Monzese per celebrare il successo di Buen Camino, il film più visto in Italia della storia, e per parlare di progetti futuri. Giampaolo Letta di Medusa a sorpresa ha fatto t - facebook.com facebook Checco Zalone, l’incontro con Pier Silvio Berlusconi riaccende la pista Mediaset: cosa può succedere ora x.com