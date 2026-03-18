Pier Silvio Berlusconi ha presentato un bilancio di Mfe, evidenziando come l’azienda abbia superato la Rai in termini di audience e risultati finanziari. Durante la conferenza stampa, ha parlato anche del contesto internazionale, citando il timore legato alla situazione di crisi generata dalla guerra. La discussione si è concentrata sui dati economici e sulla posizione di Mediaset nel mercato mediatico italiano.

In conferenza stampa con il Group chairman e Ceo MFE MediaForEurope Mediaset Pier Silvio Berlusconi ci ha tenuto a sottolineare i risultati raggiunti, soprattutto contro la Rai Questa mattina c’è stato l’incontro con ilGroup chairman e Ceo MFE MediaForEurope Mediaset dovePier Silvio Berlusconiha fatto il bilancio di quest’anno. Il prospetto è positivo sebbene il contesto della guerra vada ad incidere anche in questo settore. InfattiPier Silvio Berlusconiha detto: “Dall’ultima volta che ci siamo visti è scoppiata una guerra, una cosa terribile per tutti e per l’economia.A oggi, tolte le reazioni di Borsa prevedibili, noi non abbiamo grandi warning rispetto al prossimo futuro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pier Silvio Berlusconi fa un bilancio di Mfe, superata la Rai ma il contesto della guerra spaventa

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