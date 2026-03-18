Pier Silvio Berlusconi fa un bilancio di Mfe superata la Rai ma il contesto della guerra spaventa
Pier Silvio Berlusconi ha presentato un bilancio di Mfe, evidenziando come l’azienda abbia superato la Rai in termini di audience e risultati finanziari. Durante la conferenza stampa, ha parlato anche del contesto internazionale, citando il timore legato alla situazione di crisi generata dalla guerra. La discussione si è concentrata sui dati economici e sulla posizione di Mediaset nel mercato mediatico italiano.
In conferenza stampa con il Group chairman e Ceo MFE MediaForEurope Mediaset Pier Silvio Berlusconi ci ha tenuto a sottolineare i risultati raggiunti, soprattutto contro la Rai Questa mattina c’è stato l’incontro con ilGroup chairman e Ceo MFE MediaForEurope Mediaset dovePier Silvio Berlusconiha fatto il bilancio di quest’anno. Il prospetto è positivo sebbene il contesto della guerra vada ad incidere anche in questo settore. InfattiPier Silvio Berlusconiha detto: “Dall’ultima volta che ci siamo visti è scoppiata una guerra, una cosa terribile per tutti e per l’economia.A oggi, tolte le reazioni di Borsa prevedibili, noi non abbiamo grandi warning rispetto al prossimo futuro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Articoli correlati
Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi è il nuovo presidente di Mfe-MediaforEurope
Pier Silvio Berlusconi, il nuovo baricentro della tv europea: l’operazione ProSiebenSat.1 porta MFE al centro del mercato continentalePier Silvio Berlusconi, il nuovo baricentro della tv europea: l’operazione ProSiebenSat.
Aggiornamenti e notizie su Pier Silvio Berlusconi
Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone festeggiano il successo di Buen Camino; Checco Zalone e Pier Silvio Berlusconi si danno il cinque a Cologno; Pier Silvio Berlusconi incontra Checco Zalone: festa per il successo di Buen Camino; Incontro a Cologno Monzese tra Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone.
Pier Silvio Berlusconi parla chiaro: il caso Signorini e la dura replica a Fabrizio CoronaPier Silvio Berlusconi chiarisce tutto: le parole sul caso Alfonso Signorini e la dura risposta contro Fabrizio Corona. donnaglamour.it
Pier Silvio Berlusconi: «Abbiamo apprezzato l'autosospensione di Signorini, su Corona ci difendiamo. Il GF? Deve andare avanti, Striscia per ora in pausa. Vorrei Fiorello da noi»A Cologno Monzese, il clima è di attesa ma anche di ferma difesa dei propri asset. Pier Silvio Berlusconi, group chairman e CEO di Mfe-MediaForEurope, ha incontrato la stampa per fare ... leggo.it
#PierSilvioBerlusconi parla per la prima volta delle accuse mosse da #FabrizioCorona. Nella giornata odierna Pier Silvio Berlusconi ha tenuto un incontro con la stampa durante il quale ha anche commentato, per la prima volta, le ultime vicende legate a Fabri - facebook.com facebook
Checco Zalone, l’incontro con Pier Silvio Berlusconi riaccende la pista Mediaset: cosa può succedere ora x.com