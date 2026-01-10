Pier Silvio Berlusconi il nuovo baricentro della tv europea | l’operazione ProSiebenSat1 porta MFE al centro del mercato continentale

Pier Silvio Berlusconi emerge come figura chiave nel panorama televisivo europeo grazie all’operazione ProSiebenSat.1, che colloca Mediaset Italia (MFE) al centro del mercato continentale. La Frankfurter Allgemeine Zeitung analizza con attenzione questa evoluzione strategica, evidenziando il ruolo crescente di Berlusconi come nuovo punto di riferimento nel settore televisivo europeo.

La Frankfurter Allgemeine Zeitung, una delle testate più autorevoli della scena europea, dedica un profilo ampio e analitico a Pier Silvio Berlusconi. È un ritratto che arriva in un passaggio cruciale: l’acquisizione di ProSiebenSat.1, il gruppo televisivo privato più importante della Germania. Un’operazione che consegna a Pier Silvio il controllo del più grande polo televisivo privato europeo. E che, a 56 anni, lo posiziona nel punto più alto della sua carriera. 🔗 Leggi su Panorama.it

