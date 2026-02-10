Le ATP Finals passano a Mediaset | colpo a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi fa un colpo a sorpresa. Mediaset si assicura i diritti televisivi delle ATP Finals di Torino già da quest’anno. La notizia sorprende gli appassionati, che ora potranno seguire da vicino uno degli eventi più importanti del tennis mondiale, trasmesso in esclusiva sulle reti del gruppo.

Pier Silvio Berlusconi ha messo a segno un’operazione destinata a far discutere: Mediaset ha infatti acquisito i diritti televisivi delle ATP Finals di Torino già a partire da quest’anno. Una mossa strategica che porta il grande tennis sulle reti del Biscione e che, dall’autunno 2026, permetterà al pubblico Mediaset di seguire da vicino Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e tutte le stelle del circuito mondiale. L’evento più prestigioso della stagione tennistica indoor lascia dunque la Rai, segnando un cambio di rotta improvviso nel panorama dei diritti sportivi italiani. Un duro colpo per la Rai e per Rai Sport. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

