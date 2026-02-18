Pier Silvio Berlusconi porta le ATP Finals su Mediaset | torneo in chiaro dal 2026

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di trasmettere in chiaro le ATP Finals su Mediaset a partire dal 2026, rispondendo alla crescente richiesta di accesso gratuito agli eventi sportivi. La scelta arriva dopo aver negoziato con gli organizzatori del torneo, che hanno dato il via libera alla diffusione in chiaro dei match più importanti del circuito. Questa novità permetterà a milioni di tifosi di seguire le partite senza abbonamenti, rendendo il torneo più accessibile a un pubblico più ampio.

Pier Silvio Berlusconi mette a segno un nuovo colpo nel mercato dei diritti sportivi: Mediaset trasmetterà in chiaro le Nitto ATP Finals a partire dal 2026. Come riportato da Il Sole24 Ore, l’accordo, raggiunto con ATP Media per il prossimo ciclo pluriennale, segna il passaggio della parte free dell’evento dalla Rai al gruppo MFE-MediaForEurope. L’operazione rappresenta un tassello rilevante nella strategia aziendale guidata da Pier Silvio Berlusconi, sempre più orientata verso contenuti capaci di generare ascolti e raccolta pubblicitaria in un mercato televisivo altamente competitivo. L’intesa tra Mediaset e ATP Media L’accordo prevede che Mediaset trasmetta una selezione di otto tra i migliori match del torneo sulle proprie reti e piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Tpi.it

