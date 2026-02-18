Pier Silvio Berlusconi porta le ATP Finals su Mediaset | torneo in chiaro dal 2026
Pier Silvio Berlusconi ha deciso di trasmettere in chiaro le ATP Finals su Mediaset a partire dal 2026, rispondendo alla crescente richiesta di accesso gratuito agli eventi sportivi. La scelta arriva dopo aver negoziato con gli organizzatori del torneo, che hanno dato il via libera alla diffusione in chiaro dei match più importanti del circuito. Questa novità permetterà a milioni di tifosi di seguire le partite senza abbonamenti, rendendo il torneo più accessibile a un pubblico più ampio.
Pier Silvio Berlusconi mette a segno un nuovo colpo nel mercato dei diritti sportivi: Mediaset trasmetterà in chiaro le Nitto ATP Finals a partire dal 2026. Come riportato da Il Sole24 Ore, l’accordo, raggiunto con ATP Media per il prossimo ciclo pluriennale, segna il passaggio della parte free dell’evento dalla Rai al gruppo MFE-MediaForEurope. L’operazione rappresenta un tassello rilevante nella strategia aziendale guidata da Pier Silvio Berlusconi, sempre più orientata verso contenuti capaci di generare ascolti e raccolta pubblicitaria in un mercato televisivo altamente competitivo. L’intesa tra Mediaset e ATP Media L’accordo prevede che Mediaset trasmetta una selezione di otto tra i migliori match del torneo sulle proprie reti e piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Tpi.it
Le ATP Finals passano a Mediaset: colpo a sorpresa di Pier Silvio BerlusconiPier Silvio Berlusconi fa un colpo a sorpresa.
Pier Silvio Berlusconi sogna la Serie A in chiaro su Mediaset: Lo scenarioDurante la conferenza stampa di fine anno, Pier Silvio Berlusconi ha espresso il desiderio di trasmettere la Serie A in chiaro su Mediaset.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mediaset si prende il Tennis. Le ATP Finals in chiaro dal 2026. La mossa di Pier Silvio Berlusconi; Marina Berlusconi torna a incalzare Tajani. Ecco cosa potrebbe cambiare in Forza Italia; Mediaset non sfida Sanremo nonostante le ospitate all’arcinemico Corona · LaC News24; Corona non molla e porta Falsissimo a teatro: quanto costerà il biglietto.
Pier Silvio Berlusconi porta le ATP Finals su Mediaset, accordo in chiaro dal 2026Mossa strategica di Pier Silvio Berlusconi: rafforzare lo sport free to air puntando sul tennis in crescita. L’acquisizione delle ATP Finals è considerata sostenibile per Mediaset. msn.com
Pier Silvio Berlusconi, il nuovo baricentro della tv europea: l’operazione ProSiebenSat.1 porta MFE al centro del mercato continentaleLa FAZ dedica un lungo ritratto a Pier Silvio Berlusconi dopo l’operazione ProSiebenSat.1: il manager arriva al momento più alto della sua carriera, costruendo un polo europeo che suo padre non era ... panorama.it
Marina Berlusconi rompe il silenzio e commenta la battaglia legale in atto contro Fabrizio Corona. Un breve ma diretto intervento che va a supportare quello del fratello Pier Silvio contenuto nel comunicato di Mediaset sulla causa da 160 milioni di euro facebook
E la Rai di Giorgia Meloni regala a Pier Silvio Berlusconi le finali di Tennis di Torino. Sinner e Alcaraz fanno audience e portano soldi. La Rai degli amichetti lascia tutto a Mediaset degli alleati. Che scandalo x.com