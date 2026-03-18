Pier Silvio Berlusconi ha parlato in modo diretto di vari personaggi pubblici come Signorini, Corona, Panariello, Fiorello e Cattelan durante un incontro con i giornalisti nella sede di Mediaset a Cologno Monzese. Ha risposto a domande su alcuni aspetti legati alle loro attività e ha fornito dettagli su alcune scelte aziendali. La conversazione si è svolta in modo aperto e senza formalismi.

Cologno Monzese (Milano) – Una lunga “chiacchierata” con i giornalisti nella sede di Mediaset di Cologno Monzese in cui Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato e presidente di Mfe, ha affrontato diversi temi. Dall’economia, con i riflessi della crisi in Medio Oriente sui mercati, alla politica, con il referendum sulla giustizia alle porte, fino al passaggio sul caso mediatico e giudiziario degli ultimi mesi: l’affaire Signorini-Corona. “Alfonso Signorini? Attendiamo”. Alla domanda di un cronista sul futuro del conduttore, indagato con l'accusa di violenza sessuale ed estorsione, Berlusconi ha replicato dicendo di “ritenere doveroso non dare risposte, perché c'è un procedimento in corso e ne aspettiamo l'esito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pier Silvio Berlusconi a tutto campo: ecco cosa ha detto su Signorini, Corona, Panariello, Fiorello e Cattelan

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