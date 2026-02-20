Fiorello ha litigato con Pier Silvio Berlusconi? Scoppia la bufera dopo il caso Corona | ecco i fatti

Fiorello ha avuto uno scontro con Pier Silvio Berlusconi a causa delle tensioni nate dopo il caso Corona. La lite si è scatenata quando il conduttore ha criticato pubblicamente alcune decisioni della Mediaset, accusando l’azienda di mancata trasparenza. La discussione si è accesa durante un evento televisivo, dove i due si sono scambiati parole dure davanti agli spettatori. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, che si chiedono se ci siano state ripercussioni interne alla rete. La situazione resta sotto osservazione.

Per anni è stato uno dei pochi volti capaci di mettere tutti d’accordo, attraversando reti, pubblici e sensibilità diverse senza mai creare veri attriti. Ora, però, Fiorello si ritrova al centro di una tempesta mediatica. Tra imitazioni pungenti, riferimenti a Fabrizio Corona e battute che non sarebbero piaciute a qualcuno ai piani alti, lo showman siciliano racconta di aver incrinato più di un rapporto. E il nome che circola con insistenza è quello di Pier Silvio Berlusconi. Fiorello e Mediaset: rapporti tesissimi!. Dopo aver replicato alle frecciatine di Andrea Pucci, infastidito da un’imitazione, Fiorello nell’ultima puntata de La Pennicanza ha ammesso di aver creato malumori anche in casa Mediaset.🔗 Leggi su Donnapop.it

Fiorello è stato schietto nelle sue critiche a Pier Silvio Berlusconi nei confronti di Checco Zalon

