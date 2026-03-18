Modifiche alla cartella clinica di Domenico morto dopo il trapianto di cuore | due medici indagati anche per falso

Due medici, un cardiochirurgo e una collega, sono stati iscritti nel registro degli indagati per le modifiche apportate alla cartella clinica di un paziente deceduto dopo un trapianto di cuore. Entrambi sono coinvolti nel procedimento insieme ad altri cinque professionisti. Le indagini riguardano anche l’ipotesi di falso in atto pubblico. La vicenda si concentra su presunte alterazioni documentali nel percorso di cura del paziente.

Il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua collega Emma Bergonzoni, secondo operatore dell'équipe che ha operato il piccolo Domenico Caliendo morto dopo il trapianto di cuore fallito all'Ospedale Monaldi di Napoli, sono indagati anche per falso nella cartella clinica. La Procura di Napoli ha formalmente chiesto al gip di emettere la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione per i due medici, che risultano già tra i sette indagati con l'accusa di omicidio colposo in relazione alla stessa drammatica vicenda. Per i due indagati l'interrogatorio preventivo è fissato a fine mese. Il reato ipotizzato è quello di falso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Modifiche alla cartella clinica di Domenico, morto dopo il trapianto di cuore: due medici indagati anche per falso Articoli correlati Trapianto, alla mamma del bimbo morto una cartella clinica incompletaContinuano le verifiche dei Carabinieri del Nas sulla morte, avvenuta sabato all'ospedale Monaldi, del piccolo Domenico, il bimbo di due anni... Per la morte del piccolo Domenico al Monaldi due medici accusati di aver modificato la cartella clinicaLa Procura contesta al cardiochirurgo Guido Oppido e ala seconda operatrice Emma Bergonzoni di aver modificato la cartella clinica del bimbo. Tutti gli aggiornamenti su Modifiche alla cartella clinica di... Discussioni sull' argomento Bimbo trapiantato, anche ipotesi di falso per medici indagati; Caso Samantha: per i medici Nessuna speranza di miglioramento. Modifiche a cartella clinica di Domenico: due medici indagati per falsoAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette med ... avvenire.it Modifiche alla cartella clinica di Domenico, morto dopo il trapianto di cuore: due medici indagati anche per falsoSi tratta del cardiochirurgo Oppido e della collega Bergonzoni. I due sono già tra i sette indagati per omicidio colposo in relazione alla stessa vicenda ... msn.com Le difficoltà dell'ex Padova aprono le porte a modifiche tattiche #Salerno - facebook.com facebook