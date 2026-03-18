Domenico Caliendo modifiche alla cartella clinica | due medici indagati anche per falso

Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Napoli per aver modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bambino deceduto a seguito di un trapianto di cuore. La procura ha contestato loro anche il reato di falso. La vicenda riguarda le procedure mediche e la documentazione clinica relativa al caso. I medici coinvolti sono tra i sette indagati complessivamente.

Novità nel caso di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore. La procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette medici dell'ospedale Monaldi già indagati per la morte del piccolo, che avrebbero modificato la cartella clinica. Si tratta del cardiochirurgo Guido Oppido, il medico che ha eseguito il trapianto, e della seconda operatrice Emma Bergonzoni: per entrambi è stata chiesta al Gip una misura interdittiva ed entrambi, secondo quanto si è appreso, verranno ascoltati a fine mese. Le indagini Secondo gli inquirenti (pm Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci) riguarderebbero in particolare modifiche agli orari di arrivo del cuore da Bolzano a Napoli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Domenico Caliendo, modifiche alla cartella clinica: due medici indagati anche per falso Articoli correlati Leggi anche: Modifiche alla cartella clinica di Domenico, morto dopo il trapianto di cuore: due medici indagati anche per falso Morte Domenico Caliendo, chiesta l'interdizione per Oppido e una collega. L'accusa: «Falso nella cartella clinica»Una svolta investigativa sulla vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Una raccolta di contenuti su Domenico Caliendo Temi più discussi: Domenica In 2025/26 - La madre di Domenico Caliendo e la fondazione per ricordarlo - 08/03/2026 - Video; L'avvocato della famiglia Caliendo: Domenico è stato ammazzato. Questo è un omicidio volontario; Morte del piccolo Domenico Caliendo, continuano le indagini: a Bari i controlli sui due cuori espiantati; Morte del piccolo Domenico Caliendo, verifiche sull’acqua del ghiaccio a Bolzano. Morte Domenico Caliendo, chiesta l'interdizione per Oppido e una collega. L'accusa: «Falso nella cartella clinica»Una svolta investigativa sulla vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli ha chiesto la misura interdittiva per due medici dell’ospedale Monaldi, che ... ilmattino.it Modifiche alla cartella clinica di Domenico, morto dopo il trapianto di cuore: due medici indagati anche per falsoSi tratta del cardiochirurgo Oppido e della collega Bergonzoni. I due sono già tra i sette indagati per omicidio colposo in relazione alla stessa vicenda ... msn.com Domenico Caliendo, chiesta l'interdizione per Oppido e una collega. L'accusa: «Falso nella cartella clinica» - facebook.com facebook Domenico Caliendo morto al Monaldi, sospesi i trapianti pediatrici x.com