L'edizione 2026 dell'evento organizzato dal Fondo ambiente italiano si svolge da sud a nord, con l'apertura di 780 siti nascosti. Durante questo fine settimana di marzo, vengono aperti palazzi chiusi, giardini segreti e siti industriali abbandonati, permettendo al pubblico di visitarli. L'iniziativa coinvolge diverse regioni italiane e offre l'opportunità di scoprire luoghi normalmente inaccessibili.

C ’è un fine settimana a marzo di tutti gli anni, in cui le chiavi di palazzi blindati, giardini segreti e siti industriali dimenticati girano finalmente nelle serrature. Nel 2026 quel weekend è precisamente il 21 e 22 marzo quando ritornano le Giornate FAI di primavera, l’evento di piazza più importante dedicato al nostro patrimonio culturale. Curata dal Fondo Ambiente Italiano, quest’anno la festa sarà doppia, poiché si celebrano i cinquantuno anni di attività della Fondazione. E per l’occasione la mappa sarà composta di 780 luoghi sparsi in 400 città. Non solo di una lista di monumenti, ma un invito a riappropriarsi del territorio, trasformando i cittadini in esploratori per un weekend. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da sud a nord, l'edizione 2026 dell'evento organizzato dal Fondo ambiente italiano svela 780 tesori nascosti. Un viaggio unico per riscoprire l'orgoglio di un patrimonio comune

