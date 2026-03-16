Tina Modotti 130 anni dalla nascita | la Regione lancia un bando per nuovi progetti culturali

La Regione ha annunciato un bando dedicato a nuovi progetti culturali in occasione dei 130 anni dalla nascita di Tina Modotti. La fotografa nacque a Udine e portò con sé le radici friulane, sviluppando uno sguardo curioso e attento che si riflette nelle sue immagini. L’iniziativa mira a valorizzare il suo contributo artistico e culturale attraverso diverse proposte.

Contributi tra 10 mila e 25 mila euro per iniziative dedicate alla grande fotografa nata a Udine e diventata un simbolo internazionale della fotografia del Novecento Partì da Udine portando con sé le radici friulane e lo sguardo curioso di chi osserva il mondo attraverso l’obiettivo. Da lì iniziò il viaggio che avrebbe reso Tina Modotti una delle fotografe più riconosciute del Novecento, capace di trasformare la fotografia in racconto sociale, arte e testimonianza del proprio tempo. A 130 anni dalla sua nascita, la Regione Friuli Venezia Giulia sceglie di dedicare alla sua figura un nuovo bando culturale, pensato per sostenere progetti che ne raccontino la storia, l’eredità artistica e il legame con il territorio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Firenze celebra i 130 anni dalla nascita del MiceFirenze, 4 marzo 2026 - Una giornata celebrativa per ripercorrere le origini e tracciare il futuro del sistema congressuale internazionale. Visite e laboratori per la mostra su Tina ModottiUn fitto cartellone di iniziative collaterali arricchisce la mostra fotografica “Tina Modotti.