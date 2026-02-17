Bmw Serie 5 520d Touring | prova e consumi della station wagon da viaggio

La Bmw Serie 5 520d Touring ha attirato la nostra attenzione perché rappresenta una delle versioni più apprezzate per i lunghi spostamenti. La causa è la sua combinazione di spazio ampio e motore diesel affidabile. Durante la prova abbiamo percorso oltre 500 chilometri, verificando i consumi e il comfort di questa station wagon.

Passano gli anni, ma il formato delle grandi station wagon diesel rimane un classico difficile da battere per chi vuole coprire lunghe distanze viaggiando nel comfort senza "sprecare" carburante. In questo contesto, la Bmw 520d si è sempre saputa ritagliare un ruolo di rilievo, proponendosi come ammiraglia votata sì al viaggio in comodità, ma con un particolare occhio di riguardo alla dinamica di guida ed alla tecnologia. Una ricetta confermata anche dalla nuova generazione G90, che continua ad essere proposta anche con un 2.0 turbodiesel da 197 Cv, ora abbinato a una componente mild hybrid, parte di una gamma più articolata comprendente anche un 3.