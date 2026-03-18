Perito sospeso | 600mila euro evasi in sei anni

Un perito agrario di Grosseto, sospeso dall’ordine professionale, è stato scoperto mentre continuava a lavorare come consulente per le imprese locali, senza dichiarare circa 600mila euro di compensi accumulati in sei anni. La sua attività è proseguita nonostante la sospensione, e le autorità hanno riscontrato le irregolarità durante un’indagine. La situazione riguarda un professionista che ha ignorato le restrizioni imposte.

Un professionista agrario di Grosseto, già sospeso dall’ordine professionale, ha continuato a operare nel settore offrendo consulenze alle imprese locali senza dichiarare i relativi compensi. L’indagine della Guardia di Finanza ha accertato un’evasione fiscale totale per sei anni consecutivi, con un danno erariale stimato in circa 600 mila euro. La vicenda, emersa da una verifica fiscale conclusasi recentemente, ha portato alla denuncia del soggetto alla Procura della per esercizio abusivo della professione. La cronologia dell’omissione e l’impatto sul territorio. L’analisi dei flussi finanziari ha permesso di ricostruire un quadro temporale preciso che copre il periodo dal 2019 al 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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