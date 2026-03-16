Perito agrario abusivo in 6 anni ha nascosto al fisco 600mila euro

Un uomo è stato condannato per aver esercitato illegalmente la professione di perito agrario e aver nascosto al fisco circa 600 mila euro di ricavi nel corso di sei anni. La vicenda riguarda un procedimento che si è concluso con una sentenza definitiva. La persona coinvolta ha agito senza averne i requisiti e senza dichiarare le entrate ottenute durante il periodo interessato.

Grosseto, 16 marzo 2026 – Ha esercitato abusivamente la professione di perito agrario e nascosto al fisco ricavi per circa 600mila euro. È quanto emerso da una verifica fiscale condotta nei giorni scorsi dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Grosseto nei confronti di un professionista grossetano del settore della consulenza agraria per imprese e privati. L’attività ispettiva ha accertato che il professionista non ha presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta dal 2019 al 2024, risultando di fatto evasore totale per cinque anni. Gli accertamenti sono scaturiti da una precedente indagine di polizia... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perito agrario abusivo, in 6 anni ha nascosto al fisco 600mila euro Articoli correlati Guardia di Finanza | Non versava al fisco il denaro dei clienti, denunciato commercialista abusivo: sequestrati beni per 600mila euroLa Guardia di Finanza di Livorno, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione ad una ordinanza di sequestro preventivo, per 600mila euro, emessa dal gip... Contenuti e approfondimenti su Perito agrario Argomenti discussi: Cittanova, Alternativa Popolare attacca il sindaco Antico: Abuso edilizio accertato, ma tutto viene insabbiato. Perito agrario abusivo ed evasore totale: nascosti al fisco 600mila euroIndagine su falsi contratti per permessi di soggiorno. Professionista sospeso dall’albo, denunciato per esercizio abusivo della professione ... gonews.it Sei anni senza fare la denuncia dei redditi. Omessi redditi per 600mila euro. Denunciato perito agrarioGROSSETO – Un professionista nel settore della consulenza agraria è finito al centro di una verifica fiscale della Guardia di finanza che ha portato alla scoperta di una consistente evasione. I milita ... msn.com