In provincia di Grosseto, un perito agrario sospeso dall’Ordine ha continuato a offrire consulenze senza regolare autorizzazione, risultando responsabile di un’evasione fiscale di circa 600 mila euro. Per sei anni, l’individuo ha operato clandestinamente, aggirando le norme e sfuggendo ai controlli. I militari hanno scoperto la situazione durante un’indagine mirata a contrastare l’abusivismo professionale e l’evasione fiscale nella zona.

GROSSETO – Duro colpo all’evasione fiscale e all’abusivismo professionale in Maremma, dove i militari del comando provinciale di Grosseto hanno smascherato un perito agrario che per sei anni è risultato un vero e proprio ‘fantasma’ per l’erario. L’operazione, condotta dai finanzieri del gruppo di Grosseto, ha permesso di accertare un’evasione fiscale complessiva di circa 600mila euro di redditi mai dichiarati, con un mancato versamento di Irpef superiore a 220mila euro e un’IVA sottratta alle casse dello Stato per oltre 115mila euro. L’indagine affonda le radici in un filone ben più complesso, conclusosi lo scorso ottobre sotto il coordinamento della procura, che riguardava un sistema di falsi contratti di locazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sospeso dall’Ordine dei periti agrari continua ad effettuare consulenze ‘al nero’: ha evaso 600mila euro

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