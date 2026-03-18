Dopo tre anni dal 2 maggio, i genitori di una ragazza uccisa continuano ad aspettare giustizia. Giuseppe Cutillo e Rosa Picariello vivono ancora nel dolore e nell’attesa di risposte, mentre il loro unico pensiero rimane la richiesta di verità. La loro quotidianità è segnata dalla perdita della figlia e dalla speranza di un processo che possa chiarire quanto accaduto.

Tempo di lettura: 3 minuti A tre anni da quel 2 maggio, per papà Giuseppe Cutillo e mamma Rosa Picariello il tempo non ha lenito nulla. Ha solo reso il dolore parte della quotidianità, più radicato, quasi definitivo. Un dolore che lui stesso definisce senza appello: « Noi siamo già condannati all’ergastolo del dolore». Giuseppe torna a parlare all’indomani della decisione della Procura di Avellino di rinviare a giidizio sei persone coinvolte nella filiera commerciale del dispositivo ritenuto pericoloso. Già perchè quel maledetto due maggio Mary non ha fatto nulla di diverso da quello che facciamo tutti noi: arrivare a casa, mettere il cellulare sotto carica e riprenderlo tra le mani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Perde una figlia è un ergastolo, viviamo solo aspettando giustizia”

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