Maschinicidio con una coltellata al cuore | per Stella Boggio niente ergastolo e non perderà la figlia

La Corte d’Assise di Monza ha condannato Stella Boggio per aver ucciso il suo compagno con una coltellata al cuore. La sentenza ha suscitato molte polemiche, perché il reato sembra più un gesto di vendetta che un omicidio volontario. La donna, che non potrà più rivedere la figlia, ha ottenuto uno sconto di pena e non un ergastolo. La vicenda lascia aperti molti dubbi sulla natura del reato e sulla giustizia che ha deciso di applicare.

Non esiste la fattispecie di reato del "maschinicidio", ed è giusto, vista la sproporzione dei numeri rispetto ai femminicidi, ma la condanna di Stella Boggio, arrivata ieri dalla Corte d'Assise di Monza, ha tutte le caratteristiche del reato "vendicativo" e a sfondo, si fa per dire, sentimentale. I 21 anni di carcere inflitti a Stella Boggio, la 34enne di Bovisio Masciago (Monza) che era a processo per l'omicidio volontario aggravato del compagno, Marco Magagna, ucciso il 7 gennaio 2025 con una coltellata al cuore nell'appartamento della coppia dopo una lite, si è concluso con un verdetto pesante ma senza ergastolo.

