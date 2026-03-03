Voti in cambio di like e visualizzazioni? Era un modo per dire ‘fate i compiti’ Esiste la libertà di insegnamento | il professor Schettini rimbalza le accuse

Vincenzo Schettini, noto per aver partecipato all’ultimo Festival di Sanremo 2026, è al centro di polemiche dopo aver commentato che alcuni scambi di voti per like e visualizzazioni rappresentano un modo per incentivare gli studenti a fare i compiti. Le sue affermazioni hanno suscitato reazioni, e lui ha ribadito che esiste la libertà di insegnamento. La vicenda si svolge in un contesto di discussioni sul ruolo dell’educazione e delle influenze sui giovani.

Vincenzo Schettini, reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo 2026, ancora nell’occhio del ciclone. Il docente pugliese, youtuber e divulgatore scientifico, diventato famoso per il suo progetto di lezioni online “La Fisica che ci piace”, respinge al mittente l’accusa di pretendere dagli studenti visualizzazioni, in cambio di voti più alti. Su di lui, del resto, nessuna segnalazione risulta arrivata al momento all’ufficio scolastico regionale. “Se io avessi veramente costretto i miei studenti, – dice – specialmente con l’attenzione che i genitori hanno nei confronti della scuola, sarebbe arrivata una lamentela, una segnalazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

