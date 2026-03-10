Sarri pazienza finita | Non lo so neanche io perché sono rimasto Le accuse a Lotito per il mercato della Lazio e non solo

Maurizio Sarri ha espresso chiaramente la sua frustrazione durante le dichiarazioni pre e post partita tra Lazio e Sassuolo, commentando la situazione del mercato e le recenti accuse rivolte a Lotito. Il tecnico ha ammesso di non sapere esattamente cosa stia accadendo e ha parlato senza esitazioni, evidenziando tensioni interne alla società. Le sue parole sono arrivate in un momento di confronto aperto tra le parti.

Il tecnico nel pre e post Sassuolo si è lasciato andare a un duro sfogo sulla stagione in corso più difficile del previsto attaccante il suo presidente per il mercato e invocando un intervento per la situazione tifosi È un Maurizio Sarri in piena quello che ha parlato nel pre e post Lazio-Sassuolo. Il tecnico biancoceleste infatti non ha usato giri di parole “contro” Lotito (a pochi giorni di distanza dagli attacchi poi smentiti del numero uno laziale, ndr) per quanto riguarda il mercato e sulla situazione “avvilente” dello stadio vuoto per la contestazione della tifoseria. Non ultimo anche il tema permanenza a Formello, tutt’altro che scontata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

