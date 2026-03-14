Dopo un secolo di studi, si scopre come i gatti riescano a sempre atterrare sulle zampe. Questa abilità è nota da tempo, ma ora si conoscono i meccanismi che permettono loro di farlo con così grande precisione. Ricercatori hanno analizzato il movimento e la risposta del corpo durante le cadute, confermando che questa capacità si basa su un sistema di equilibrio e rotazione naturale.

Una delle abilità più sorprendenti del mondo animale è la capacità dei gatti di cadere quasi sempre in piedi. Questo fenomeno, noto come air-righting reflex – che, tradotto, vuol dire “riflesso di raddrizzamento in aria”, affascina scienziati e osservatori da oltre un secolo. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista scientifica The Anatomical Record ha fornito nuove spiegazioni biomeccaniche di questo comportamento, dimostrando che il segreto si trova nella particolare struttura e flessibilità della colonna vertebrale dei felini. Un enigma scientifico studiato da decenni. Il fatto che i gatti riescano a ruotare il corpo durante una caduta, e per questo abbiano la possibilità di cadere in piedi, ha a lungo rappresentato un problema interessante anche dal punto di vista della fisica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come fanno i gatti a cadere sempre in piedi? La risposta arriva dopo 100 anni

Articoli correlati

I gatti possono cadere sempre in piedi, mito o leggenda: la risposta della scienzaUna delle abilità più sorprendenti del mondo animale è la capacità dei gatti di cadere quasi sempre in piedi.

Come fanno i gatti ad atterrare sempre sulle zampeUn gruppo di ricercatori dell’Università di Yamaguchi in Giappone ha individuato una possibile soluzione a un quesito che gli scienziati si ponevano...

Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo

Tutto quello che riguarda Come fanno i gatti a cadere sempre in...

Temi più discussi: Come fanno i gatti ad atterrare sempre sulle zampe; Maestri di caduta, uno studio giapponese descrive nel dettaglio come fanno i gatti ad atterrare (quasi) sempre in modo perfetto; Come fanno i gatti a cadere sempre in piedi; Perché i gatti atterrano sempre sulle zampe? Dopo 100 anni la risposta della scienza.

Come fanno i gatti ad atterrare sempre sulle zampeUn gruppo di ricercatori dell’Università di Yamaguchi in Giappone ha individuato una possibile soluzione a un quesito che gli scienziati si pongono da almeno un secolo: come fanno i gatti a cadere sem ... ilpost.it

Maestri di caduta, uno studio giapponese descrive nel dettaglio come fanno i gatti ad atterrare (quasi) sempre in modo perfettoIl segreto di questa abilità acrobatica è in una parte della colonna vertebrale estremamente flessibile che permette ai gatti di torcersi in aria e atterrare in modo sicuro ... wired.it

È un errore che fanno in molti Ecco come evitare che la pasta venga scotta - facebook.com facebook

Statale 389, i sindaci fanno muro x.com