I gatti possono cadere sempre in piedi mito o leggenda | la risposta della scienza

Un mito o una realtà? La capacità dei gatti di atterrare sempre in piedi è spesso considerata una loro dote naturale. La scienza ha analizzato questa abilità e ha fornito spiegazioni sul funzionamento dei loro riflessi e del loro scheletro. Questa caratteristica è nota da molto tempo e viene frequentemente citata come esempio delle capacità sorprendenti di questi animali.

Una delle abilità più sorprendenti del mondo animale è la capacità dei gatti di cadere quasi sempre in piedi. Questo fenomeno, noto come air-righting reflex – che, tradotto, vuol dire “riflesso di raddrizzamento in aria”, affascina scienziati e osservatori da oltre un secolo. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista scientifica The Anatomical Record ha fornito nuove spiegazioni biomeccaniche di questo comportamento, dimostrando che il segreto si trova nella particolare struttura e flessibilità della colonna vertebrale dei felini. Un enigma scientifico studiato da decenni. Il fatto che i gatti riescano a ruotare il corpo durante una caduta, e per questo abbiano la possibilità di cadere in piedi, ha a lungo rappresentato un problema interessante anche dal punto di vista della fisica. 🔗 Leggi su Dilei.it

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