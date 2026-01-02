Perché una tragedia come a Crans-Montana oggi in Italia è più difficile Dalla strage di Torino a Corinaldo | cosa non può mancare in discoteche e cinema

Le tragedie nelle discoteche e nei cinema in Italia sono state al centro di un’attenzione crescente, specialmente dopo eventi come la strage di Corinaldo del 2018. La normativa e le misure di sicurezza sono diventate fondamentali per prevenire incidenti simili, rendendo oggi più difficile che una tragedia come quella di Crans-Montana possa verificarsi nel nostro paese. La tutela delle persone resta una priorità imprescindibile.

Una tragedia come quella di Crans-Montana in Italia difficilmente sarebbe potuta avvenire. Soprattutto dopo l’8 dicembre 2018, quando alla Lanterna Azzurra di Corinaldo nell’Anconetano morirono sei persone, mentre 59 rimasero ferite in attesa del concerto di Sfera Ebbasta. Una data spartiacque per le regole sulle sicurezza nei locali pubblici in Italia, che ha reso le regole ancora più severe. La vera prima svolta era avvenuta nel 1983, dopo la strage del cinema Statuto a Torino: nell’incendio avvenuto il 13 febbraio di 43 anni fa persero la vita 64 persone. Da allora discoteche, cinema e teatri dovettero rivoluzionare i propri sistemi di sicurezza, spesso inesistenti. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Strage di Crans-Montana, Cristina Chiabotto e famiglia in vacanza nella località della strage: "Che tragedia" Leggi anche: Strage di Crans-Montana, cos’è il flashover che può aver trasformato l’incendio in strage Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La tragedia a Cras-Montana cambia la programmazione Rai: ecco tutti gli aggiornamenti - Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 sulla tragedia di Capodanno che ha coinvolto anche italiani ... ilfattoquotidiano.it

Strage di Crans-Montana, chi sono i ragazzi italiani dispersi - Il ministro Tajani ha annunciato l’arrivo in Svizzera della polizia scientifica italiana per supportare le operazioni di identificazione delle vittime. vanityfair.it

Strage Crans-Montana, i precedenti di feste per ragazzi finite in tragedia - L'episodio più tragico risale al 1942: in un rogo al club Cocoanut Grove di Boston morirono 492 persone. tg24.sky.it

Basta un attimo perché una bravata diventi una tragedia. All’interno delle due auto coinvolte nella corsa c’erano 11 ragazzi molto giovani. Fra loro anche due minorenni - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.