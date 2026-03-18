Per Poste Italiane un avvio d’anno in crescita

Poste Italiane ha annunciato un avvio d’anno in crescita, con i principali indicatori di performance, ricavi e risultato operativo del Gruppo che risultano superiori rispetto allo stesso periodo del 2025. La nota diffusa al termine della riunione del consiglio di amministrazione indica che questi dati sono in linea con le previsioni stabilite nella guidance per il 2026.

La nota diffusa alla fine della riunione del cda parla di "principali indicatori di performance, ricavi e risultato operativo di Gruppo superiori rispetto allo stesso periodo del 2025 e in linea con quanto previsto nell’ambito della guidance 2026". Poste Italiane ha approvato la relazione finanziaria per il 2025 confermando i risultati preliminari consolidati annunciati il 26 febbraio. Il bilancio si chiude, come anticipato a febbraio, con ricavi di gruppo "a livelli record", pari a 13,1 miliardi, in crescita del 4%; la redditività "più alta mai registrata", con il risultato operativo (ebit) adjusted che si attesta a 3,2 miliardi in crescita del 10%, e l’utile netto pari a 2,2 miliardi in crescita del 10%, in linea con la guidance aggiornata e in anticipo rispetto agli obiettivi previsti dal piano 2024-28". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Per Poste Italiane un avvio d’anno in crescita Articoli correlati Poste Italiane, i numeri confermano la crescita dell'e-commerce nel VeroneseNumeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane in provincia di Verona con un +20,3% registrato quest’anno, rispetto ai... Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli InnamoratiArezzo, 10 febraio 2026 – Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina... Aggiornamenti e notizie su Per Poste Italiane Temi più discussi: Lavoro Poste Italiane: operatori di sportello lingua francese in Veneto e Sicilia; Praticanti avvocati in Poste Italiane: domande entro il 31 marzo; Poste Italiane - Nuovo sportello filatelico; Poste Italiane, numeri da record per l'App P. Poste Italiane lancia il bonus esclusivo con un rendimento che ti arricchisce: frutta migliaia di euroPoste Italiane ha lanciato il bonus esclusivo che promette un redimento esclusivo a chi vi si affida: i dettagli. finanza.com Come funziona il deposito titoli di Poste Italiane e quanto costa davveroCos’è il deposito titoli di Poste italiane, come funziona e quanto costa il servizio che permette di custodire titoli di Stato, azioni ed Etf per investire sui mercati ... quifinanza.it **Poste Italiane** ha aperto le candidature per l’inserimento di **nuovi portalettere** in oltre 60 province dell’Italia settentrionale e centrale. La selezione, rivolta a diplomati e laureati, prevede contratti a tempo determinato per potenziare il servizio di recapito. - facebook.com facebook Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure Info e requisiti nel primo commento x.com