Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane in provincia di Verona con un +20,3% registrato quest’anno, rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente. Un incremento rilevato anche a livello Italia, con la quota dei pacchi consegnati dai portalettere che ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Poste Italiane, i numeri confermano la crescita dell'e-commerce nel Veronese

Leggi anche: Locatelli Juve, altra grande prestazione del centrocampista bianconero: questi numeri confermano la crescita dell’italiano

Leggi anche: E-commerce in costante crescita, le consegne di Poste aumentano del 14%. Sul riminese nuovi assunti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Poste Italiane, i numeri confermano la crescita dell'e-commerce nel Veronese; Dal recapito dei pacchi alle letterine per Babbo Natale: la provincia al terzo posto in Regione per le consegne; Boom e-commerce: in Alto Adige Poste Italiane vola a +41,3% e spinge la crescita del territorio; Irpinia: numeri in crescita volumi consegne effettuate da poste italiane.

Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste nel Reatino: +22,4% nei primi 9 mesi del 2025 - RIETI – Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane in provincia di Rieti con un +22,4% registrato nei primi nove mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo dell’anno ... ilmessaggero.it

Poste Italiane: pubblicati i risultati del I semestre 2025 con ricavi a €6,5 miliardi e utile netto a €1,2 miliardi - Del Fante (Poste Italiane): "L’anno sta procedendo molto bene, con numeri che riflettono una posizione solida in tutti i settori, con crescita di ricavi e redditività nel primo semestre senza ... affaritaliani.it

Nuova app Poste Italiane, numeri da record con oltre 600mila utilizzi in un solo mese nella provincia di Napoli - Dal 30 giugno, giorno del passaggio dall'app BancoPosta all'app Poste italiane, ad oggi il 21,4% dei residenti della provincia di Napoli ha già scaricato ed utilizzato la nuova app Poste Italiane. ilmattino.it

Per te che sei titolare di Libretto di Risparmio Postale è arrivato il Buono Premium 4 anni, riservato alla nuova liquidità e con tassazione agevolata sugli interessi. #PosteItaliane Gruppo Cassa Depositi e Prestiti - facebook.com facebook

Buon Natale da Poste Italiane. Guarda il video: videoposte-service.postestreamhub.net/acn_player/ind… x.com