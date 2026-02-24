Il Monaldi contro l' avvocato del piccolo Domenico | La cartella clinica era completa

L'Azienda ospedaliera dei Colli ha ribattuto alla dichiarazione dell’avvocato dei genitori di Domenico, spiegando che la cartella clinica del bambino era completa e accurata. La disputa nasce dopo le accuse sulla mancanza del diario di perfusione, che l’ospedale invece ha confermato di aver inserito. Un’analisi approfondita dei documenti ha dimostrato che tutte le informazioni essenziali erano presenti. Le autorità continueranno a verificare la documentazione per chiarire la vicenda.

Il diario di perfusione, cioè il tracciato di circolazione extracorporea, "è un allegato della cartella clinica acquisito dall'autorità giudiziaria in data 20 gennaio 2026 e consegnato alla famiglia il 19 febbraio 2026. I Nas hanno, in data 23 febbraio 2026, acquisito nuovamente in tracciato di circolazione extracorporea dando atto che era già inserito nella cartella clinica consegnata", si legge in una nota.