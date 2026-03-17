Oggi si gioca la partita degli ottavi di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Guardiola e Arbeloa hanno scelto le probabili formazioni, con alcune possibili sorprese nelle rispettive scelte. La sfida si svolge allo stadio di Manchester e coinvolge le squadre che cercano di avanzare nel torneo. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima dell’inizio dell’incontro.

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© Calcionews24.com - Probabili formazioni Manchester City Real Madrid: le possibili scelte di Guardiola e Arbeloa per il match di Champions. C’è qualche sorpresa!

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Babban Wasa Tsakanin Manchester City da Real Madrid A yau duniya ta mayar da hankali kan wani gagarumin wasa tsakanin manyan kungiyoyin kwallon kafa biyu Manchester City da Real Madrid. Ana hasashen cewa sama da mutane miliyan dari 800 ne z - facebook.com facebook