Pensioni marzo arrivano doppio aumento e arretrati | il calendario dei pagamenti

La pensione di marzo presenta diverse sorprese. Il calendario dei pagamenti rispetta l’andamento ormai noto, con l’accredito nel primo giorno bancabile, ovvero lunedì 2 marzo 2026. Il ritiro in contanti è invece previsto attraverso la consueta calendarizzazione in ordine alfabetico. Si può visionare il cedolino in anticipo rispetto all’accredito, già a partire dalla seconda metà del mese di febbraio. Il controllo permette di chiarire i possibili aumenti o le diminuzioni dell’importo. Per il mese di marzo molte pensioni presentano un doppio aumento, relativo al taglio dell’Irpef e alle maggiorazioni sociali, che arrivano con tanto di arretrati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

