Pensioni marzo arrivano doppio aumento e arretrati | il calendario dei pagamenti
La pensione di marzo ha subito una modifica a causa di un aumento straordinario e di arretrati. L’Inps ha comunicato che gli assegni verranno accreditati il 2 marzo, come di consueto, ma con una somma più alta del previsto. Questo incremento deriva dall’applicazione di un aumento speciale deciso dal governo e dai pagamenti dei mesi arretrati. Molti pensionati riceveranno quindi una somma più consistente rispetto alle mensilità precedenti. La data di pagamento resta invariata, ma l’importo cambia in modo significativo.
La pensione di marzo presenta diverse sorprese. Il calendario dei pagamenti rispetta l’andamento ormai noto, con l’accredito nel primo giorno bancabile, ovvero lunedì 2 marzo 2026. Il ritiro in contanti è invece previsto attraverso la consueta calendarizzazione in ordine alfabetico. Si può visionare il cedolino in anticipo rispetto all’accredito, già a partire dalla seconda metà del mese di febbraio. Il controllo permette di chiarire i possibili aumenti o le diminuzioni dell’importo. Per il mese di marzo molte pensioni presentano un doppio aumento, relativo al taglio dell’Irpef e alle maggiorazioni sociali, che arrivano con tanto di arretrati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
