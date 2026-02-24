Casa del Mattino il primo home café di Avellino | un rifugio di grazia e sensazioni nel cuore di Avellino

Casa del Mattino ha aperto come il primo home café di Avellino, offrendo uno spazio intimo e accogliente nel centro della città. La scelta di creare un luogo di relax nasce dalla voglia di fermarsi e condividere momenti autentici tra amici e conoscenti. Le pareti decorate con dettagli rustici invitano a restare un po’ di più, mentre l’aroma di caffè appena fatto si diffonde nell’aria. Un angolo di quiete nel ritmo frenetico di ogni giorno.

Una pausa che riconquista spazio nella quotidianità. di Annarita Rafaniello Dopo il sold out del primo appuntamento del 7 febbraio, il nuovo incontro previsto per questo sabato conferma ciò che era già evidente: la città ha riconosciuto in questo progetto un luogo necessario. Qui la colazione si eleva a gesto consapevole, a cerimonia discreta che invita a rallentare, ad assaporare, a restituire valore al tempo attraverso la misura e la raffinatezza. Francesca, docente appassionata e rigorosa, considera la cultura non un ornamento, ma uno strumento di emancipazione. La formazione presso l’Università Orientale di Napoli non le ha donato solo conoscenza, ma una vocazione unica: illuminare menti, nutrire curiosità, restituire direzione a ciò che rischia di disperdersi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Rinaldo è il primo nato del 2026 in provincia di AvellinoRinaldo Mattia Di Sisto è il primo bambino nato nel 2026 in provincia di Avellino. “Intrecci di Comunità” al Centro Malika: inclusione, diritti e ascolto vero nel cuore di AvellinoL’evento “Intrecci di Comunità” al Centro Malika di Avellino offre uno spazio dedicato all’inclusione, al rispetto dei diritti e all’ascolto autentico delle esigenze della comunità. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, la mamma ha viaggiato in auto con la figlia deceduta da ore da casa del compagno. Indagato anche lui; Bimba morta, il gip: La madre ha viaggiato in auto col cadavere della figlia dalla casa del compagno fino a Bordighera; Bimba trovata morta a Bordighera, terminata l'autopsia. I Ris a casa del compagno della madre; Spaccata da 40 mila euro al bazar Ità Casa, ladri in fuga con Lego e carte Pokémon. Resa dei conti in casa azzurra. Il Mattino in prima pagina: Psicodramma NapoliPsicodramma Napoli. Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, soffermandosi sul Napoli e sul ko subito in Champions League in casa del PSV Eindhoven. Il 6-2 subito in Olanda ha lasciato ... tuttomercatoweb.com Grande Fratello, Anita Mazzotta torna nella Casa: il colpo di scena annunciato da Federica PanicucciDopo l’uscita improvvisa per motivi personali, Anita Mazzotta è pronta a rientrare nella casa del Grande Fratello. durante la diretta di lunedì 20 ottobre L’annuncio è arrivato in diretta a Mattino 5, ... ilmattino.it Esci di casa senza rifare il letto al mattino Scopri cosa può rivelare questo gesto secondo la psicologia - facebook.com facebook