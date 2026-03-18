Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha commentato l’attuale momento della squadra in un video pubblicato sul suo canale. Ha sottolineato l’importanza della partita contro il Torino, in programma sabato, definendola fondamentale. Pellegatti ha anche espresso la sua opinione sulla possibile formazione, indicando che potrebbe essere il momento di tornare al modulo 4-3-3.

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha commentato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' - la sconfitta del Diavolo di Massimiliano Allegri (0-1) in casa della Lazio di Maurizio Sarri. "Prestazione e risultato molto deludenti. È stata una partita che ha visto forse per la prima volta tanti uno contro uno. Ne ricordiamo una simile con Koni De Winter contro Rasmus Højilund in Supercoppa Italiana, ma con così tanta frequenza no". Pellegatti ha quindi proseguito: "Non ho capito cosa non sia andato in generale nell'organizzazione generale della squadra perché una squadra organizzata ha sempre saputo sopperire ai problemi della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Milan-Torino di sabato è fondamentale: credo sia ora di tornare al 4-3-3”

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SERIE A, GIORNATA 30 (ultima prima della sosta per le Nazionali) Venerdì 20/03 – 18:30 Cagliari – Napoli 20/03 – 20:45 Genoa – Udinese Sabato 21/03 – 15:00 Parma – Cremonese 21/03 – 18:00 Milan – Torino 21/03 – 20:45 Juventus – Sassuolo Domenic x.com