Milan Pellegatti | Spero che la settimana prossima sia quella della firma di Maignan

Nel suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la situazione contrattuale di Mike Maignan, portiere del Milan. Pellegatti ha espresso speranza che la prossima settimana possa essere decisiva per la firma del rinnovo con il club rossonero, sottolineando l’importanza del giocatore per la squadra e auspicando una conclusione positiva a breve.

"Il Milan se non perde stasera contro il Lecce eguaglierebbe Fabio Capello nel '9293, che perde la prima partita alla 23esima giornata. È una bella statistica a dimostrazione della continuità. Chiaro che si chiede bel gioco, più spumeggiante. Vediamo se con Lecce aggrediremo subito la gara, il Milan è a 6 punti dall'Inter, poi abbiamo 3 trasferte di fila, giocando la prossima a San Siro il 22 febbraio (Salvo Milan-Como il 17). Bisogna quindi ottimizzare la partita di stasera, che è nella parte destra della classifica. Su Maignan: "Io spero che la settimana prossima sia quella della firma di Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Comvest il possibile finanziatore di Cardinale. Pellegatti: “Mi dicono che sia …”

Il giornalista Carlo Pellegatti, insieme a Tobia De Stefano, ha commentato il possibile coinvolgimento di Comvest come finanziatore del Milan, con particolare attenzione alle voci su Cardinale. Pellegatti ha condiviso alcune indiscrezioni, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione societaria del club. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulle strategie finanziarie e le eventuali novità di mercato del Milan.

Pellegatti sul Milan: “Nuovo finanziatore sarà Comvest. Mi dicono che sia già chiuso”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha discusso con Tobia De Stefano del futuro societario del Milan, annunciando che il nuovo finanziatore sarà Comvest. Secondo fonti, l’accordo sarebbe già stato definito. Questa novità rappresenta un passo importante per il club, che si avvia a una nuova fase di gestione finanziaria. Restano da attendere eventuali comunicazioni ufficiali per confermare i dettagli di questa operazione.

