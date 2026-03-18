Una docente di Treviso è stata interrogata in merito a un’inchiesta sulla pedopornografia, dichiarandosi innocente. Durante l’indagine, è stato ascoltato anche il suo compagno, un giornalista di quarantotto anni, che ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Le autorità continuano le verifiche sui fatti, senza avanzare ulteriori dettagli pubblici.

L’indagine, avviata dalla procura di Roma, coinvolge anche il compagno della donna, un giornalista romano di 48 anni. A entrambi vengono contestati, a vario titolo e in concorso, i reati di violenza sessuale nei confronti di minori, pedopornografia, detenzione e accesso a materiale pedopornografico. Secondo l’ipotesi accusatoria, la 52enne avrebbe inviato all’uomo immagini intime della propria figlia minorenne e dei suoi due nipoti, figli del fratello, bambini di 5 e 9 anni. Si tratta, ad oggi, di contestazioni ancora da accertare. Il compagno si è avvalso della facoltà di non rispondere È stato sentito anche il giornalista quarantottenne, comparso davanti al gip di Roma per l’interrogatorio di garanzia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pedopornografia, interrogata la professoressa di Treviso: «Sono innocente»

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