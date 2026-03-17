pedopornografia arrestati una professoressa e un importante giornalista

Una donna di 52 anni e il suo compagno di 48 sono stati arrestati in Italia con l’accusa di aver scambiato materiale pedopornografico, tra cui foto e video della figlia e dei nipoti della donna. Gli arresti sono stati eseguiti a Treviso e a Roma, e le autorità hanno trovato prove di tali attività illecite durante le indagini. La donna è insegnante e il suo compagno è giornalista.

Una donna di 52 anni e il suo compagno, 48, sono stati arrestati rispettivamente a Treviso e a Roma con l’accusa di scambiarsi materiale pedopornografico, tra cui foto e video della figlia e dei nipoti della donna. Quest’ultima è accusata di aver anche commesso violenze sessuali nei confronti dei nipoti, che hanno 5 e 8 anni. Lei fa l’insegnante in un liceo di Treviso. Lui – sposato con due figli – vive a Roma: è un giornalista, ex vicedirettore di un telegiornale nazionale, poi responsabile della comunicazione in un’importante società energetica a partecipazione statale e adesso in una società privata. Entrambi sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della Capitale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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