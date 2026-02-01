Medici in servizio fino ai 72 anni i sindacati | Necessari per colmare la carenza di personale

Il governo ha approvato un emendamento che permette ai medici ospedalieri di lavorare fino a 72 anni, su base volontaria, nelle strutture con carenze di personale. I sindacati salutano questa misura come una risposta necessaria per coprire i vuoti negli ospedali e garantire continuità alle cure. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e tensioni sul tema, e ora i medici più anziani potranno rimanere in servizio più a lungo, contribuendo a risolvere il problema della mancanza di personale.

"Accogliamo con grande soddisfazione la presentazione – da parte del governo – dell'emendamento al decreto Milleproroghe che consente il trattenimento in servizio, su base volontaria e nei reparti con carenze di personale, dei medici ospedalieri fino ai 72 anni" ha dichiarato la presidente della.

