Paura a Venezia | scoppia un incendio alla Biennale Il VIDEO

Un incendio si è sviluppato oggi all’interno del padiglione serbo ai Giardini della Biennale di Venezia, durante lavori di ristrutturazione. Le fiamme sono state notate dai operai presenti, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

Un rogo si è sviluppato oggi all’interno del padiglione serbo ai Giardini della Biennale di Venezia, mentre erano in corso interventi di ristrutturazione. Una colonna di fumo intensa è stata avvistata anche da lontano, mentre i soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto per contenere e spegnere l’incendio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paura a Venezia: scoppia un incendio alla Biennale. Il VIDEO Articoli correlati Leggi anche: Incendio alla Biennale di Venezia, in fiamme il padiglione della Serbia Venezia, incendio alla Biennale: fiamme al padiglione SerbiaVenezia, 18 marzo 2026 - Grossa colonna di fumo scuro visibile sopra Venezia stamattina. BURCIO ELETTRICO IN FIAMME A VENEZIA, INTERVENTO LAMPO DEI VIGILI DEL FUOCO