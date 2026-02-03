Incendio all'isola ecologica di Sora | rifiuti a fuoco nube nera sulla città
Un incendio si è sviluppato questa mattina all’isola ecologica di Sora. Le fiamme hanno avvolto i rifiuti, creando una grande nube di fumo nero che si vede da lontano. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna notizia di feriti finora.
Incendio all'ecocentro di Sora, colonna di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza: arrivano i vigili del fuoco.
Sora: isola ecologica di nuovo operativa dalle 11 di stamaniIncendio in un container per lo stoccaggio della plastica nella piattaforma Ambiente e Salute di Sora. Intervento rapido, nessun ferito, nessun danno grave e riapertura regolare dell’isola ecologica. sora24.it
