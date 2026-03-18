Paura in quota Sciatore precipita sul San Matteo

Un escursionista è precipitato mentre scendeva dal San Matteo, a causa delle condizioni di neve abbondante e delle temperature miti. La giornata, soleggiata e con condizioni favorevoli, ha attirato molti appassionati in montagna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno cercando di stabilire le modalità dell'incidente e di recuperare il ferito.

La neve abbondante scesa di recente e una giornata meravigliosa e dalle temperature piuttosto miti anche in montagna, nelle ore centrali. Un quadro perfetto, ma anche altamente pericoloso per avventurarsi in montagna. Eppure non è stata una valanga, ieri una manciata di minuti dopo mezzogiorno, a causare l’evento che sul versante sud del Monte San Matteo, territorio comunale di Valfurva, ha coinvolto due amici francesi. Il più grave, 40 anni, è caduto dalle roccette in cresta, quando ormai si trovava a pochi metri dalla cima. La valanga, che pure c’è stata, tecnicamente è stata un evento secondario perché staccatasi praticamente sotto i piedi del compagno 35enne che, in discesa, stava tentando di raggiungere l’infortunato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura in quota. Sciatore precipita sul San Matteo Articoli correlati Leggi anche: Sciatore belga infortunato sul San Primo: soccorsi a piedi nella notte, elicottero bloccato dal vento Paura per un 50enne di Novafeltria, precipita con il parapendio tra le rocce di San MarinoUn 50enne, originario di Novafeltria, è rimasto vittima in un incidente in parapendio avvenuto nella giornata di mercoledì (31 dicembre) sul... Tutto quello che riguarda San Matteo Argomenti discussi: Paura in quota. Sciatore precipita sul San Matteo; Grossa valanga, momenti di paura in quota: coinvolto un gruppo di sciatori, un 40enne gravissimo. Grossa valanga, momenti di paura in quota: coinvolto un gruppo di sciatori, un 40enne gravissimoVALFURVA. Momenti di paura poco dopo mezzogiorno sulle montagne di Sondrio a causa di una valanga che ha coinvolto un gruppo di sciatori. E' successo nella zona di Punta San Matteo, nel territorio com ... ildolomiti.it