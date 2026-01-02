Paura per un 50enne di Novafeltria precipita con il parapendio tra le rocce di San Marino

Un uomo di 50 anni, residente a Novafeltria, è rimasto coinvolto in un incidente mentre praticava parapendio a San Marino. L’incidente si è verificato mercoledì 31 dicembre tra le rocce del territorio sammarinese. Non sono ancora note le circostanze precise dell’accaduto, ma le autorità sono intervenute per soccorrere il coinvolto.

Un 50enne, originario di Novafeltria, è rimasto vittima in un incidente in parapendio avvenuto nella giornata di mercoledì (31 dicembre) sul territorio di San Marino. L’uomo ha perso il controllo del parapendio finendo bloccato tra gli alberi e le rocce. Come riporta la stampa locale, il fatto è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Paura per un 50enne di Novafeltria, precipita con il parapendio tra le rocce di San Marino Leggi anche: Precipita con il parapendio: ferito un 50enne Leggi anche: Cade dalla falesia e precipita tra le rocce e il bosco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Precipita con il parapendio: ferito un 50enne. Precipita con il parapendio: ferito un 50enne - Un uomo di Novafeltria perde il controllo del mezzo durante un volo sulla costa rocciosa e resta sospeso tra gli alberi e le rocce ... msn.com

