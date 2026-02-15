Sciatore belga infortunato sul San Primo | soccorsi a piedi nella notte elicottero bloccato dal vento

Un sciatore belga si è infortunato sul Monte San Primo, causando l’intervento dei soccorsi che sono dovuti partire a piedi nella notte, perché l’elicottero non poteva volare a causa del forte vento. L’incidente si è verificato poco dopo le 4 del mattino, mentre l’uomo stava scendendo lungo le piste di Bellagio, e i soccorritori sono arrivati sul posto in condizioni difficili.

Allarme poco dopo le 4 sul Monte sopra Bellagio. Vigili del fuoco e Soccorso alpino mobilitati: l'uomo, con un trauma al ginocchio, è stato individuato e raggiunto Notte di soccorsi sul Monte San Primo, sopra Bellagio, dove poco dopo le 4 del mattino è scattato l'allarme per un turista belga rimasto infortunato mentre stava sciando. L'uomo, a causa di un problema al ginocchio, non è più riuscito a proseguire né a scendere in autonomia, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori. Le condizioni meteo hanno complicato le operazioni fin dall'inizio: il forte vento ha impedito l'impiego dell'elicottero dell'elisoccorso, costringendo a puntare su un recupero via terra.