Paura per l’incendio in un condominio in centro storico a Firenze

Ieri sera, nel centro storico di Firenze, si è sviluppato un incendio in un condominio, suscitando preoccupazione tra residenti e vicini. Le fiamme sono state prontamente contenute, evitando danni maggiori. L’intervento dei vigili del fuoco ha garantito la sicurezza dell’edificio e delle persone coinvolte. L'episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza degli edifici storici e sull’importanza di rispettare le norme antincendio.

FIRENZE – Tanta paura ieri sera (11 gennaio) a Firenze per l 'incendio di un condominio in centro storico. I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti dalle 20,45 nel comune di Firenze per un incendio che si è originato in un fondo di un edificio composto da 4 piani fuori terra. Sul posto inviate due squadre, un'autoscala e un'autobotte. I vigili del fuoco con una squadra hanno effettuato la verifica di eventuali persone coinvolte negli appartamenti, mentre la seconda squadra ha effettuato lo spegnimento dell'incendio. Evacuato l'edificio e una persona con disabilità è stata affidata al personale sanitario.

