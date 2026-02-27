Da Notre Dame a Grease mercoledì 4 marzo alle 21 a Palomar

Mercoledì 4 marzo alle 21, il teatro Palomar ospita un evento speciale con un vernissage dedicato a una mostra fotografica che unisce immagini tratte da Notre Dame e Grease. Durante la serata sono previste interviste ai protagonisti e una performance live, offrendo al pubblico un'occasione unica di immergersi in due mondi diversi attraverso le immagini e le esibizioni dal vivo.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Da Notre Dame a Grease, mercoledì 4 marzo alle 21 Palomar ospita il vernissage della mostra fotografica con intervista ai protagonisti e performance live. Una serata capace di unire racconto, spettacolo e partecipazione, quella in programma mercoledì 4 marzo alle 21 a Palomar – Casa della cultura, dove si terrà il vernissage della mostra fotografica "Da Notre Dame a Grease". L'iniziativa fa parte del calendario di marzo de "Le piazze del sapere", la rassegna di promozione della lettura e della cultura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze, sezione soci di San Giovanni Valdarno e Bibliocoop.