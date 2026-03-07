Vieri sul derby | Milan molto forte in ripartenza Se i rossoneri vogliono vincere ecco cosa devono fare

Vieri, ex attaccante di Milan e Inter, ha parlato del derby di domani sera durante un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ha osservato che il Milan si distingue per la forza nelle ripartenze e ha indicato cosa i rossoneri devono fare se vogliono ottenere un risultato positivo. Le sue parole si sono focalizzate sulle caratteristiche tattiche delle due squadre in campo.

Il derby di Milano si avvicina e le voci degli ex protagonisti della gara sono sempre di più. Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', è presente una lunga intervista in esclusiva all'ex attaccante del Milan e dell'Inter Christian Vieri. Nel suo intervento ai microfoni della 'Rosea', 'Bobo' ha parlato, ovviamente, della sfida in programma domani sera a 'San Siro', facendo riferimento a ciò che accadde nel derby d'andata vinto dal Milan. "E il Milan ha vinto con un contropiede, perché è straforte in ripartenza rispetto all’Inter. L’Inter sa come gioca il Milan, dunque Chivu lavorerà forte sulle transizioni difensive: se necessario, anche con un bel fallo tattico, come piace dire ai sapientoni laureati in calcio che amano inventare espressioni nuove. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

