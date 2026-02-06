Stefano Borghi definisce il successo del Milan contro il Bologna come un vero colpaccio. L'opinionista commenta che la vittoria dei rossoneri è stata meritata, sottolineando come siano stati loro a dominare sul campo con un gioco convincente. La partita si è conclusa con il Milan che porta a casa tre punti importanti, dimostrando di essere in forma e pronti a lottare per obiettivi più alti.

Il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha parlato nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube della vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "È stato un messaggio quello mandato dal Milan. La vittoria conferma che il Milan può andare a caccia dell’Inter e soprattutto irrobustisce sempre di più la posizione dei rossoneri in quella che sarà una grandiosa battaglia per il quarto posto". Stefano Borghi ha poi continuato: "Per me è stato un vero e proprio colpaccio perché è stata una delle vittorie più piene della stagione dei tempi recenti o forse in generale, visto il tipo d’impegno, vista la caratura dell’avversario e visto quello che Allegri ha messo in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bologna-Milan, Borghi: “Vero colpaccio dei rossoneri. È stata una vittoria di gioco”

Approfondimenti su Bologna Milan 2023

Rudi Voeller, ex attaccante della Roma e attuale direttore della nazionale tedesca, ha commentato l’ottimo momento di Fullkrug, sottolineando come il sistema di gioco dei rossoneri sia particolarmente adatto alle sue caratteristiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

MILAN-BOLOGNA 1-0: MODRIC, RABIOT ED È DAVVERO TORNATO… ALLEGRI!

Ultime notizie su Bologna Milan 2023

Argomenti discussi: Bologna-Milan, l'analisi di Borghi: Mentalità e gioco, a sinistra meccaniche lavorate e proposte; Borghi sicuro: Colpaccio del Milan al Dall'Ara, mandato messaggio all'Inter per lo scudetto; Borghi: Bologna in crisi totale. Il problema maggiore è…; Mateta al Milan, ora è tutto vero! Il Crystal Palace ha trovato il sostituto, operazione chiusa, i dettagli.

Borghi non ha dubbi: Messaggio mandato dal Milan, vittoria di mentalitàSul suo canale YouTube, così ha commentato la vittoria di Bologna dei rossoneri Stefano Borghi: È stato un messaggio quello mandato dal Milan. La vittoria conferma che ... milannews.it

Borghi analizza le prestazioni del Milan: Parte studiando, poi colpisceNel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato della partita di martedì sera tra Bologna e Milan vinta dai rossoneri per 3-0. Queste le sue parole: Ieri il Milan è ... milannews.it

L'analisi precisa di Stafano #Borghi dopo #Bologna - #Milan: tattica, singoli e proposta di gioco x.com

Scena singolare durante Bologna-Milan. Manganiello richiama infatti Freuler per sistemare il microfono: "Tienilo fermo un attimo". Lo svizzero aiuta subito l'arbitro, risolvendo la situazione in pochi secondi, come si nota dalla Haier-Cam. @SerieA #CalV facebook